Die Vermarktungsrechte in Spanien gehören aktuell den Chicago Bears und den Miami Dolphins. Zweitere sind zudem das einzige Team, dass die Rechte am brasilianischen Markt hält. Zudem sollen auch die Pittsburgh Steelers Hoffnungen hegen, nach dem Erwerb der Vermarktungsrechte an Irland ihre Fanbase vor Ort zu vergrößern und dort irgendwann ein Spiel auszutragen.

"Ich kann mir vorstellen, dass wir sehr bald in mehr Märkten spielen werden, schon im nächsten Jahr. Wir haben tatsächlich drei oder vier Märkte, die dieses und nächstes Wochenende hier sind und die daran interessiert sind, ein Spiel auszurichten", wird Goodell in US-Medien zitiert.

Auf einem Fan-Event hat sich nun Commissioner Roger Goodell zu weiteren Spielen außerhalb der Vereinigten Staaten geäußert und zusätzliche Partien in Europa oder Südamerika in Aussicht gestellt.

Das zweite Wochenende in Folge steht ein NFL-Spiel außerhalb der USA an, am Sonntag steigt ab 15:30 Uhr das Duell der Jacksonville Jaguars mit den Buffalo Bills in London ( im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ).

NFL kommt im November für zwei Spiele nach Deutschland

Trotz der Pläne der NFL wird es aber weiterhin Spiele in England geben. "Wir werden nicht aufhören, Spiele in Großbritannien zu spielen, aber wir werden mehr Spiele in anderen Märkten spielen, weil wir ein globaler Sport sein wollen", so Goodell.

Nach dem Kräftemessen der Bills und Jaguars treffen in Woche 6 noch die Baltimore Ravens und die Tennessee Titans in London aufeinander, im November gastiert die beste Football-Liga der Welt dann wieder in Deutschland.

Zunächst steigt am 5. November in Frankfurt das Match der Dolphins gegen die Kansas City Chiefs, eine Woche später findet an selber Stelle das Kräftemessen der New England Patriots und der Indianapolis Colts statt.