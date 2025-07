Travis Hunter ist der neue Hoffnungsträger der Jacksonville Jaguars. Head Coach Liam Coen verrät nun, wie der Shootingstar im Training Camp eingesetzt wird.

Heisman-Trophy-Gewinner Travis Hunter soll in der kommenden Saison sowohl in der Offense als auch in der Defense eine Schlüsselrolle bei den Jacksonville Jaguars übernehmen.

Head Coach Liam Coen skizzierte im Training Camp, wie der Plan für den Rookie aussieht: "Wir wollen ihm ein paar Tage Offense, ein paar Tage Defense geben und ihm dann die Chance geben, in ein und derselben Trainingseinheit zu wechseln. Das wird dann sozusagen zur Norm", erklärte Coen nach dem ersten Trainingstag im Miller Electric Center.