NFL: Cincinnati Bengals im Vertragsstreit

Positionskollege Shemar Stewart steht ebenfalls noch nicht auf dem Platz, der Rookie hat seinen Vertrag immer noch nicht unterschrieben. Ein Hickhack, das die Vorbereitung seit Wochen stört.

Bei Burrow sorgt das für Frust. "Natürlich ist das enttäuschend", sagte Burrow am Mittwoch in seiner Pressekonferenz. "Natürlich wünscht man sich, dass alle Jungs vom ersten Tag an da sind, um sich einzuspielen. Aber so läuft es eben meistens nicht", sagte Burrow. "Es ist ein Geschäft. So läuft das eben."