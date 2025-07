NFL: J. J. Watt ledert gegen Medien: "Wahnsinn und lächerlich"

Die Berichterstattung während der Preseason der NFL fällt bisweilen extrem aus. Vor allem Statistiken werden aufgedröselt. Das gefällt einem ehemaligen NFL-Star gar nicht.

Zurzeit laufen die Trainingslager der NFL und die Franchises bereiten sich auf die neue Saison vor. Die Sportmedien durchleuchten dabei alle Geschehnisse - vielleicht sogar zu extrem. Der Ansicht ist zumindest J.J. Watt.

Auf "X" beschwerte sich der ehemalige NFL-Star vehement über die Art der Berichterstattung: "Die Trainingslager-Statistiken sind der Wahnsinn und lächerlich."

Vor allem die Entwicklung der letzten Jahre stört den 36-Jährigen: "Früher dachte man, es wären immer nur Scherze, aber jetzt sieht man, wie ernsthaft darüber berichtet wird. Man hat keine Ahnung, was der Zweck dieser Zeit ist, was die Ziele sind, was der Kontext ist."