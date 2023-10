Anzeige

Jakob Johnson hat sich zu einer möglichen Entlassung von Bill Belichick geäußert. Außerdem spricht er über den Raiders-Sieg im Monday Night Game und krönt den besten Anime der Welt!

Die New England Patriots kommen auch in dieser Spielzeit nicht in Tritt! Nach Woche fünf blicken Coach Bill Belichick und Quarterback Mac Jones auf eine 1-4 Bilanz!

Seit dem Abgang von Tom Brady 2020 steht Belichick bei einer negativen Bilanz von 26 Siegen und 29 Niederlagen. Wackelt sein Stuhl?

Nicht, wenn es nach Jakob Johnson geht!

Im gemeinsamen Podcast "What happens in Vegas" mit Christoph "Icke" Dommisch stand der deutsche Fullback dem legendären Trainer zur Seite. "Ich könnte mir nicht vorstellen, dass jemand wie Bill Belichick, nach dem was er die letzten 20 Jahre aufgebaut hat, gefeuert wird."

Auch in dieser Saison sieht Johnson bei der Franchise noch Potenzial. Mit einem Augenzwinkern blickt er in eine potenzielle Zukunft: "Es kann aber auch sein, dass sie, nachdem sie gegen uns gespielt haben, also NACH unserem Spiel, auf einmal einen extremen Aufschwung erhalten und es dann wieder voll gut läuft."

Mit seinem eigenen Team zeigt sich Johnson zufrieden und hebt nach dem Sieg im Monday Night Game gegen die Green Bay Packers vor allem die Leistung der Defense hervor.