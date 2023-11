Zurück zum Duo McDaniels/Jones? Blick in die Vergangenheit lohnt nicht!

Allerdings beschönigt diese Statistik die tatsächlichen Leistungen der Patriots. Schwachen Teams schenkte man regelmäßig 40 und mehr Punkte ein, während man gegen gleichwertige oder stärkere Teams oft chancenlos war.

Was in New England gebraucht wird, ist kein weiterer Blick in die Vergangenheit, in der Head Coach Bill Belichick ohnehin noch lebt. Vielleicht wäre es gut für Jones, seinen ersten Playcaller zurückzuhaben. Andererseits: Es wäre in seinem vierten NFL-Jahr sein vierter OC. Gift für einen jungen Quarterback, dessen Franchise sich ohnehin zu bemühen scheint, ihm Steine in den Weg zu legen.

Dann wiederum: Wollen die Patriots überhaupt mit Mac Jones weitermachen? Auch mit einberechnet, dass er wenig fähiges Personal um sich herum hat, am Ende sind seine Fähigkeiten nun einmal limitiert und seine Leistungen nicht gut genug.

Mit Caleb Williams, Michael Penix Jr. und Drake Maye lassen sich durchaus fähige Spielmacher im kommenden Draft finden, die für die "Pats" alle erreichbar sind. Und eine Entscheidung bei Jones steht in der kommenden Offseason nun mal an, wenn seine Fifth-Year Option gezogen oder abgelehnt werden muss.