Los Angeles Chargers: Justin Herbert nach Katastrophen-Spiel selbstkritisch

Mit einer ernüchternden Leistung haben sich die Los Angeles Chargers gegen die Houston Texans aus den Playoffs verabschiedet. Quarterback Justin Herbert erwischte einen rabenschwarzen Tag - und ging mit seiner Leistung hart ins Gericht.

Wie so oft in dieser Saison stand Justin Herbert nach dem Abpfiff im Rampenlicht. Doch während er in der regulären Saison noch häufig und zurecht auf Rosen gebettet wurde, war seine Leistung im Playoff-Spiel gegen die Houston Texans (12:32) ein Dorn im Auge der Super-Bowl-Hoffnungen seines Los Angeles Chargers.

Der Quarterback beendete die Partie mit 242 Passing Yards, einem Touchdown und vier Interceptions. Nie in der NFL-Geschichte hatte ein Quarterback (mindestens 200 Passversuche) in einem Playoff-Spiel mehr Interceptions geworfen, als zuvor in der gesamten regulären Spielzeit kumuliert.

Entsprechend selbstkritisch gab sich der 26-Jährige im Nachgang an die schwache Perfomance. "Ich habe das Team im Stich gelassen", wird er auf der Website des Teams zitiert.