Tatsächlich liefern Patrick Mahomes & Co. in dieser Saison keine großen Spektakel ab. Wurden die Gegner früher deklassiert, so fallen die Siege in dieser Saison nahezu immer knapp (um nicht zu sagen glücklich) aus. Zehn der zwölf Triumphe waren One Score Games - also mit maximal acht Punkten Unterschied.

Sie gewinnen und gewinnen und gewinnen - und sorgen trotzdem für keinerlei Begeisterung. Die aktuellen Kansas City Chiefs werden vielfach als das Team bezeichnet, das in der Geschichte der NFL am wenigsten verdient eine Bilanz von zwölf Siegen und einer Niederlage erreichte.

Wenn man über eine stabile Defense verfügt, die im Schnitt nur 19,4 Punkte pro Spiel (immerhin Platz sieben in der NFL) zulässt, ist ein Punkteschnitt von 23,7 eben völlig ausreichend. Da spielt es überhaupt keine Rolle, dass zehn andere Teams in der Liga im Schnitt mehr Punkte machen.

Sie gewinnen wie Bayern München oder Real Madrid

Die Chiefs haben genau jenes Gen, das im europäischen Fußball große Mannschaften wie Real Madrid oder Bayern München ausmacht. Sie glauben immer an den Sieg, haben schon auf unterschiedlichste Arten gewonnen und schießen notfalls in der 90. Minute das entscheidende Tor - oder aber in der 60. Minute das siegbringende Field Goal.

Zur Erinnerung: Auch in den Playoffs der vergangenen Saison, die schlussendlich mit dem Super-Bowl-Sieg endeten, spielten die Chiefs ihre Gegner nicht an die Wand. Drei der vier Siege in den K.o.-Spielen waren One-Score-Games - so auch im Super Bowl, den sie erst in der Overtime gewannen.

Jahr für Jahr gibt es Teams, die in der regulären Saison spektakulär spielen und in den Playoffs plötzlich unglücklich verlieren. Den Chiefs dürfte das nicht passieren. Sie begeistern zwar nicht - aber sie gewinnen und gewinnen und gewinnen.

Und nur das zählt.