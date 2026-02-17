- Anzeige -
- Anzeige -
Nach Beschwerden

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny mit polarisierenden Auftritt - Behörde verkündet Urteil nach Beschwerde-Welle

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 10:19 Uhr
  • Justin Kraft

Die Federal Communications Commission (FCC) hat keine Verstöße bei der Halbzeit Show von Bad Bunny festgestellt. Nach dem Super Bowl gingen einige Beschwerden ein.

Bad Bunny hat mit seiner Halbzeitshow beim Super Bowl LX offenbar viele Menschen provoziert. So hatten sich einige bei der FCC – einer unabhängigen US-Behörde, die die Kommunikation in Radio, Fernsehen und Funk reguliert – beschwert.

Diese sei nun aber nach einer ersten Überprüfung zu dem Entschluss gekommen, dass keine Verstöße vorgelegen haben. Das berichtet die "New York Post".

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl Halftime Show: Bad Bunny obszön?

Demnach sei bemängelt worden, dass der Künstler obszöne Sprache verwendet hätte.

Die Originalfassung von Bad Bunnys Texten hätte wohl zu Problemen führen können, doch die Lieder wären "von Texten bereinigt worden, die normalerweise Anspielungen auf sexuelle Handlungen und Genitalien enthalten", heißt es im Bericht.

- Anzeige -
American Football: News und Videos
TAMPA, FL - JANUARY 03: Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver Mike Evans (13) makes a catch on the Panthers sidelines during the NFL, American Football Herren, USA game between the Carolina Panthers a...
News

NFL: Macht Evans Schluss? Entscheidung steht wohl fest

  • 18.02.2026
  • 11:12 Uhr
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: Bradley Chubb 2 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media...
News

Rebuild gestartet: Miami Dolphins entlassen Topstar

  • 18.02.2026
  • 10:22 Uhr
Neues Bills-Stadion: Ein modernes Hightech-Projekt
News

NFL: Bills müssen Bau des Stadions unterbrechen

  • 18.02.2026
  • 10:01 Uhr
imago images 1015939198
News

Nach Dolphins-Aus: Kehrt Tyreek Hill zu den Chiefs zurück?

  • 18.02.2026
  • 09:58 Uhr
imago images 1067147447
News

Nach Dolphins-Aus: Tyreek Hill gibt Versprechen ab

  • 18.02.2026
  • 09:42 Uhr
FOXBOROUGH, MA - SEPTEMBER 28: New England Patriots Inside Linebackers Coach Zak Kuhr looks on before the NFL, American Football Herren, USA game between the Carolina Panthers and the New England P...
News

Patriots haben neuen Defensive Coordinator

  • 18.02.2026
  • 07:16 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts Dec 28, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) watches the action on t...
News

Wollen die Colts ihren Quarterback loswerden?

  • 18.02.2026
  • 06:42 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 18.02.2026
  • 06:23 Uhr
SPO-FBN-MIAMI-DOLPHINS-V-CLEVELAND-BROWNS
News

Angriff in Hotel - Browns-Safety ins Krankenhaus geprügelt

  • 17.02.2026
  • 11:37 Uhr
imago images 1069526231
News

NFL gewinnt Rechtsstreit gegen Spielergewerkschaft

  • 17.02.2026
  • 09:54 Uhr
American Football: Galerien
FOXBOROUGH, MA - OCTOBER 27: New York Jets linebackers coach Mike Rutenberg before a game between the New England Patriots and the New York Jets on October 27, 2024, at Gillette Stadium in Foxborou...

Neuer DC: Browns finden Nachfolger für Jim Schwartz

  • Galerie
  • 18.02.2026
  • 09:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks safety Julian Love (20) celebrates with teammates after...Update

Cap Space: Werden die Seahawks zur Dynastie?

  • Galerie
  • 14.02.2026
  • 12:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Seattle Seahawks at Los Angeles Rams Nov 16, 2025; Inglewood, California, USA; Los Angeles Rams offensive tackle Rob Havenstein (79) leaves the field after defeat...

Nach elf Jahren: Rams-Star beendet NFL-Karriere

  • Galerie
  • 10.02.2026
  • 22:33 Uhr
CINCINNATI, OH - JANUARY 04: Defensive end Myles Garrett 95 of the Cleveland Browns in a game between the Cleveland Browns and the Cincinnati Bengals on January 4, 2026, at Paycor Stadium in Cincin...

Stafford, Garrett und Co.: Alle Gewinner der NFL Honors

  • Galerie
  • 09.02.2026
  • 11:21 Uhr
Atlanta Falcons (2 Super-Bowl-Teilnahmen)

Diese NFL-Teams haben noch nie den Super Bowl gewonnen

  • Galerie
  • 08.02.2026
  • 15:46 Uhr
Patriots

Patriots vorn! Teams, die am häufigsten im Super Bowl standen

  • Galerie
  • 08.02.2026
  • 15:41 Uhr
10 Gründe, die Seahawks zu lieben

NFL: 10 Gründe, die Seattle Seahawks zu lieben

  • Galerie
  • 08.02.2026
  • 15:39 Uhr
Patriots

10 Gründe, warum man die Patriots lieben sollte

  • Galerie
  • 08.02.2026
  • 15:38 Uhr
Die größten Rekorde im Super Bowl

Super-Bowl-Rekorde: Brady in eigener Liga

  • Galerie
  • 08.02.2026
  • 15:36 Uhr
Philadelphia Eagles v Los Angeles RamsUpdate

Eagles-Dilemma: Beenden zwei Starter ihre Karriere?

  • Galerie
  • 06.02.2026
  • 16:19 Uhr