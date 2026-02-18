American football
NFL: Mike Evans vor Karriereende? Star-Receiver fällt offenbar wichtige Entscheidung
Veröffentlicht: 18.02.2026
- 11:12 Uhr
- ran.de
Lange gab es Gerüchte über ein mögliches Karriereende, jetzt ist klar: Bucs-Receiver Mike Evans geht ab Herbst in seine 13. Saison.
Wide Receiver Mike Evans wird auch kommende Saison in der NFL spielen. Das berichteten Ian Rapoport, Mike Garafolo und Tom Pelissero vom "NFL Network" am Dienstagabend.
Demnach hätte sein Agent Deryk Gilmore in einem Statement verdeutlicht, dass der 32-jährige Evans noch nicht an ein Karriereende denke. Ob er nächste Saison weiterhin für die Tampa Bay Buccaneers spielt, bleibt aber offen.
"Er hält sich alles offen", wird Gilmore zitiert. "Er wird nächste Saison für jemanden spielen. Es könnte Tampa sein. Aber er wird definitiv eine 13. Saison dranhängen." Es wird erwartet, dass sich Evans Angebote anderer Teams anhören wird, wenn die Free Agency im März beginnt.
Sollte er tatsächlich auf den Markt kommen, würden dadurch 13 Millionen Dollar an Dead Money in den Büchern der Buccaneers verbleiben, da sein Zweijahresvertrag, den er 2024 unterschrieben hatte, drei automatische Void-Jahre enthält.
NFL: Mike Evans wurde zur Bucs-Legende
Evans war der siebte Pick im Draft 2014 und verbrachte bislang seine gesamte Karriere bei den Buccaneers. Bisher konnte der Wide Receiver 13.052 Yards, 108 Touchdowns und 866 Receptions verbuchen.
Dabei fing er in elf Saisons in Serie mindestens 1.000 Yards, womit er sich den NFL-Rekord mit Jerry Rice teilt. Im Gegensatz zu Rice ist Evans jedoch der Einzige, dem dies in den ersten elf Jahren seiner Karriere gelang. Erst in der Saison 2025 riss diese Serie aufgrund einer langwierigen Verletzung.
Evans wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und gewann nach der Saison 2020 mit den Bucs und Tom Brady Super Bowl LV im heimischen Raymond James Stadium in Tampa.
