- Anzeige -
- Anzeige -
American football

NFL: Mike Evans vor Karriereende? Star-Receiver fällt offenbar wichtige Entscheidung

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 11:12 Uhr
  • ran.de
Mike Evans ist ab März Free Agent.
Mike Evans ist ab März Free Agent.© Icon Sportswire

Lange gab es Gerüchte über ein mögliches Karriereende, jetzt ist klar: Bucs-Receiver Mike Evans geht ab Herbst in seine 13. Saison.

Wide Receiver Mike Evans wird auch kommende Saison in der NFL spielen. Das berichteten Ian Rapoport, Mike Garafolo und Tom Pelissero vom "NFL Network" am Dienstagabend.

Demnach hätte sein Agent Deryk Gilmore in einem Statement verdeutlicht, dass der 32-jährige Evans noch nicht an ein Karriereende denke. Ob er nächste Saison weiterhin für die Tampa Bay Buccaneers spielt, bleibt aber offen.

"Er hält sich alles offen", wird Gilmore zitiert. "Er wird nächste Saison für jemanden spielen. Es könnte Tampa sein. Aber er wird definitiv eine 13. Saison dranhängen." Es wird erwartet, dass sich Evans Angebote anderer Teams anhören wird, wenn die Free Agency im März beginnt.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Fanartikel-Panne! Neues Titans-Logo geleakt?

- Anzeige -

Sollte er tatsächlich auf den Markt kommen, würden dadurch 13 Millionen Dollar an Dead Money in den Büchern der Buccaneers verbleiben, da sein Zweijahresvertrag, den er 2024 unterschrieben hatte, drei automatische Void-Jahre enthält.

- Anzeige -

NFL: Mike Evans wurde zur Bucs-Legende

Evans war der siebte Pick im Draft 2014 und verbrachte bislang seine gesamte Karriere bei den Buccaneers. Bisher konnte der Wide Receiver 13.052 Yards, 108 Touchdowns und 866 Receptions verbuchen.

Dabei fing er in elf Saisons in Serie mindestens 1.000 Yards, womit er sich den NFL-Rekord mit Jerry Rice teilt. Im Gegensatz zu Rice ist Evans jedoch der Einzige, dem dies in den ersten elf Jahren seiner Karriere gelang. Erst in der Saison 2025 riss diese Serie aufgrund einer langwierigen Verletzung.

Evans wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und gewann nach der Saison 2020 mit den Bucs und Tom Brady Super Bowl LV im heimischen Raymond James Stadium in Tampa.

Auch interessant: Coach der Green Bay Packers tritt sofort zurück - Coaching-News und Gerüchte im Ticker 

Mehr NFL
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: Bradley Chubb 2 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media...
News

Rebuild gestartet: Miami Dolphins entlassen Topstar

  • 18.02.2026
  • 10:22 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Half Time Show of Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208840c JONxSOOHOO
News

Obszöne Show? Urteil über Bad Bunny gefallen

  • 18.02.2026
  • 10:19 Uhr
Neues Bills-Stadion: Ein modernes Hightech-Projekt
News

NFL: Bills müssen Bau des Stadions unterbrechen

  • 18.02.2026
  • 10:01 Uhr
imago images 1015939198
News

Nach Dolphins-Aus: Kehrt Tyreek Hill zu den Chiefs zurück?

  • 18.02.2026
  • 09:58 Uhr
imago images 1067147447
News

Nach Dolphins-Aus: Tyreek Hill gibt Versprechen ab

  • 18.02.2026
  • 09:42 Uhr
FOXBOROUGH, MA - SEPTEMBER 28: New England Patriots Inside Linebackers Coach Zak Kuhr looks on before the NFL, American Football Herren, USA game between the Carolina Panthers and the New England P...
News

Patriots haben neuen Defensive Coordinator

  • 18.02.2026
  • 07:16 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts Dec 28, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) watches the action on t...
News

Wollen die Colts ihren Quarterback loswerden?

  • 18.02.2026
  • 06:42 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - AUGUST 16: Green Bay Packers Special Teams Coordinator Rich Bisaccia looks on during the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Green Bay Packers and the I...
News

Packers-Knall! Coach tritt überraschend zurück

  • 18.02.2026
  • 06:23 Uhr
SPO-FBN-MIAMI-DOLPHINS-V-CLEVELAND-BROWNS
News

Angriff in Hotel - Browns-Safety ins Krankenhaus geprügelt

  • 17.02.2026
  • 11:37 Uhr
imago images 1069526231
News

NFL gewinnt Rechtsstreit gegen Spielergewerkschaft

  • 17.02.2026
  • 09:54 Uhr