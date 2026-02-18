Lange gab es Gerüchte über ein mögliches Karriereende, jetzt ist klar: Bucs-Receiver Mike Evans geht ab Herbst in seine 13. Saison.

Wide Receiver Mike Evans wird auch kommende Saison in der NFL spielen. Das berichteten Ian Rapoport, Mike Garafolo und Tom Pelissero vom "NFL Network" am Dienstagabend.

Demnach hätte sein Agent Deryk Gilmore in einem Statement verdeutlicht, dass der 32-jährige Evans noch nicht an ein Karriereende denke. Ob er nächste Saison weiterhin für die Tampa Bay Buccaneers spielt, bleibt aber offen.

"Er hält sich alles offen", wird Gilmore zitiert. "Er wird nächste Saison für jemanden spielen. Es könnte Tampa sein. Aber er wird definitiv eine 13. Saison dranhängen." Es wird erwartet, dass sich Evans Angebote anderer Teams anhören wird, wenn die Free Agency im März beginnt.