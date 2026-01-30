Nach der Postseason ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Die Saison der NFL ist vorbei, die General Manager arbeiten im Hintergrund fleißig am Kader. Wer wird entlassen, wer wird getradet? Wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update, 19.02, 06:25 Uhr: Minkah Fitzpatrick vor Dolphins-Aus +++ Der Rebuild der Miami Dolphins ist weiter in vollem Gange. Der nächste prominente Name: Safety Minkah Fitzpatrick. Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, sollen die Dolphins (erneut) Trade-Gespräche über den Star-Verteidiger führen. Bereits 2019 wurde Fitzpatrick von den Dolphins getradet, ehe er 2025 seinen Weg zurück von den Pittsburgh Steelers fand. In der kommenden Saison verdient er fast 19 Millionen Dollar, ein Trade nach dem 1. Juni würde über 15 Millionen Dollar einsparen.

+++ Update, 18.02, 06:52 Uhr: Werden die Indianapolis Colts Anthony Richardson los? +++ Wie geht es weiter mit Quarterback Anthony Richardson? Die Indianapolis Colts versuchen offenbar, den Spielmacher gegen guten Gegenwert wegzutraden. Laut "ESPN" sei ein Trade früher oder später "unausweichlich". Die Colts sind dennoch in einer schwierigen Lage: Richardson war zuletzt verletzt und wenn er fit war, lieferte er schwache Leistungen. Daniel Jones wäre die logische Wahl für die Colts, der eine gute Saison spielte, sich jedoch die Achillessehne riss und bis weit in den Herbst ausfallen wird. Dass die Colts einen auch nur annähernd ähnlichen Gegenwert bekommen wie den, den sie 2023 im Draft mit einem First Round Pick investierten, ist ausgeschlossen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 12.02, 06:19 Uhr: Derek Carr vor NFL-Comeback? +++ Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr vor der Saison 2026? Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, plant Quarterback Derek Carr in der kommenden Saison zu spielen, nachdem er vor der Spielzeit 2025 in Rente gegangen war. Eine schwere Schulterverletzung sorgte für ein mehr oder minder abruptes Karriereende. Nun soll es sich der mittlerweile 34-Jährige anders überlegt haben. Vor allem die New York Jets werden als heißestes mögliches Team genannt. Nicht nur brauchen die Jets einen Brücken-Quarterback, mit Bill Musgrave beschäftigen die Jets zudem Carrs ehemaligen Offensive Coordinator als Quarterback Coach.

+++ Update, 11.02, 06:19 Uhr: Tauziehen um Maxx Crosby geht weiter +++ Wie geht es weiter mit Maxx Crosby? Der Pass Rusher der Las Vegas Raiders war während der Saison im Clinch mit der Franchise. Die setzte ihn beispielsweise auf die Injured-Reserve-Liste, obwohl er sich fit meldete. Zuletzt kokettierte er mehr oder weniger öffentlich damit, für Mike Vrabel und die New England Patriots spielen zu wollen. Auf der Vorstellungs-Pressekonferenz des neuen Head Coaches Klint Kubiak gab sich Besitzer Mark Davis mehr oder weniger gelassen. "Er war bisher ein großartiger Raider und ist das auch immer noch. Also ist alles gut", sagte Davis. Der Vertrag von Crosby geht noch bis einschließlich 2029.

+++ Update, 10.02, 07:47 Uhr: Browns-Star kommt auf den Markt +++ In der kommenden Free Agency ist ein begehrter Name auf dem Markt: Tight End David Njoku wird die Cleveland Browns verlassen, das bestätigte er auf "Instagram". "Es ist Zeit für mich, eine neue Heimat zu finden." Der Kontrakt des athletischen Tight Ends läuft nach der Saison 2025 aus. Noch im November sagte er Reportern, dass "nirgendwo hin" gehe. Njoku kann gut und gerne als Browns-Legende bezeichnet werden. Er fing 384 Pässe und 34 Touchdowns für die Browns, beides ist Nummer zwei in der Franchise-Historie.

+++ Update, 05.02, 07:12 Uhr: Maxx Crosby bietet sich wohl bei den Patriots an +++ Die Beziehung zwischen den Las Vegas Raiders und Maxx Crosby ist seit Monaten keine Gute. Immer wieder kokettieren beide Seiten mit einem Abgang. Nun bringt Insiderin Dianna Russini neue Bewegung in die Causa. In einer Radioshow sagte sie, dass Crosby ihr gesagt habe, dass er gerne für Mike Vrabel und die New England Patriots spielen würde. Crosby verlängerte erst vor der Saison bei den Raiders um drei Jahre. In Sachen Cap Space und Picks könnten sich die Patriots Crosby leisten. Ob ein Trade wirklich zustande kommt, steht in den Sternen.

+++ Update, 30.01, 11:38 Uhr: Kirk Cousins vor Entlassung bei den Falcons? +++ Die Quarterback-Position bei den Atlanta Falcons ist aktuell unsicher. Der eigentliche Starter Michael Penix Jr. erholt sich noch von einem Kreuzbandriss. Kirk Cousins spielte die Saison zu Ende und gewann am Ende sogar vier Spiele in Folge. Dennoch könnte Cousins entlassen werden. Das berichtet "The Athletic". Allerdings will Atlanta den Spielmacher womöglich doch behalten. Aktuell verdient Cousins mit seinem Vertrag 45 Millionen Dollar im Jahr - mit einem Cut und einer sofortigen Rückholaktion könnten die Falcons einiges an Geld sparen, wenn Cousins einer Gehaltskürzung zustimmen sollte.

+++ Update, 30.01, 09:51 Uhr: Deadline für Aaron Rodgers? +++ Wie der neue Head Coach der Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, bereits bestätigte, haben die Steelers Interesse an einer Rückholaktion vo Aaron Rodgers. Allerdings wollen die Verantwortlichen in Pittsburgh diesmal offenbar nicht wochen- oder womöglich monatelang auf eine Zusage warten. "Unser Steelers-Insider Jeff Hathorn sagt, dass Omar Khan Aaron Rodgers wissen ließ, dass man innerhalb von einem Monat eine Entscheidung braucht", schrieb Andrew Fillipponi von "937thefan" auf "X". Das wäre noch weit vor der Free Agency.

+++ Update, 30.01, 06:24 Uhr: Xavier Legette bei den Panthers vor dem Aus? +++ Die Carolina Panthers haben überrascht und sind in die Playoffs eingezogen.

