American Football

NFL kehrt 2026 nach Mexiko zurück - erstes Team steht fest

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 21:12 Uhr
  • Chris Lugert
Das Aztekenstadion wird renoviert
Das Aztekenstadion wird renoviert© AFP/SID/ALFREDO ESTRELLA

Nach drei Jahren Pause wird die NFL 2026 nach Mexiko zurückkehren. Inzwischen steht auch das erste Team fest.

Die NFL wird in der Regular Season 2026 im Rahmen ihrer International Series nach Mexiko zurückkehren. Nun hat die Liga auch das erste Team bekanntgegeben, das im Aztekenstadion spielen wird: Die San Francisco 49ers.

"Wir freuen uns sehr, die San Francisco 49ers anlässlich des 2026 NFL Mexiko Game erneut in Mexico City begrüßen zu dürfen“, sagt Arturo Olive, NFL Director General. "Die Rückkehr ins Estadio Banorte unterstreicht unser starkes, anhaltendes Engagement in Mexiko. Nur wenige Orte strahlen eine solche Energie aus und wir freuen uns darauf, in ein Land zurückzukehren, das eine so bedeutende Rolle für das Wachstum unseres Sports hat."

NFL: San Francisco 49ers spielten schon in Mexiko

Al Guido, CEO der San Francisco 49ers freut sich ebenfalls: "Nach zwei unvergesslichen Spielen in Mexico City in den Jahren 2005 und 2022 freuen wir uns darauf, die treuen mexikanischen Fans wiederzusehen und sind gespannt auf die Energie, die die lokalen Fans mitbringen werden, um unserem Team im Ausland einen echten Heimvorteil zu verschaffen."

NFL: Beste der Geschichte? Caleb Williams macht mutige Ansage

Der Gegner der 49ers sowie das Datum und die Anstoßzeit des Spiels werden bekanntgegeben, wenn der vollständige NFL-Spielplan für 2026 im Frühjahr veröffentlicht wird.

Bislang wurden im legendären Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko-Stadt fünf Spiele ausgetragen. Von 2016 bis 2019 gastierte die NFL jedes Jahr dort, nach der Corona-Pandemie kehrte die NFL 2022 einmalig zurück.

Anschließend wurde das Stadion geschlossen und wird seitdem für die Fußball-WM 2026 renoviert. Im Aztekenstadion fand unter anderem das legendäre Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Rams in der Saison 2019 statt, das die Rams 54:51 gewannen.

NFL will asiatischen Markt erschließen

Für die 49ers ist es bereits das zweite NFL International Game. Die NFL wird im kommenden Jahr erstmals auch in Australien zu Gast sein, die Rams stehen für die Partie in Melbourne bereits als Heimteam fest und treffen auf den Division-Rivalen aus der Bay Area.

Zudem kündigte Goodell eine baldige Expansion der Auslandsspiele nach Asien an. "Wenn man global agieren will, dann muss man über Europa und Amerika hinausgehen", sagte Goodell. "Man muss andere Regionen und Territorien erschließen. Nächstes Jahr gehen wir nach Australien. Dazu haben wir Pläne, kurz danach nach Asien zu gehen", erklärte er.

Weitere Länder, in denen die NFL bereits reguläre Saisonspiele austrägt, sind Deutschland, Spanien, Brasilien, Irland und Großbritannien.

