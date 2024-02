Kansas City Chiefs: Head Coach Andy Reid reagiert auf Vorwürfe von Kadarius Toney

Anzeige

Kadarius Toney behauptet, er stehe fälschlicherweise auf dem Injury Report und sei gar nicht verletzt. Dieser Aussage entgegnet nun Chiefs-Coach Andy Reid.

Mit seiner Schimpftirade via Instagram Live hatte Kadarius Toney vor dem AFC Championship Game seiner Kansas City Chiefs bei den Baltimore Ravens für Aufsehen gesorgt.

Er sei gar nicht verletzt, sagte er und widersprach damit dem Team, das ihn auf den Injury Report gesetzt hatte. Als Grund gab der Titelverteidiger eine "Hüftverletzung" und "persönliche Gründe" an.

Head Coach Andy Reid reagierte nun auf die Vorwürfe. Er habe das Video selbst nicht gesehen, aber davon gehört, sagte er in einem Interview mit dem Hörfunksender "Sports 810 WHB".

"Er stand auf dem Injury Report, also ist es auf keinen Fall erfunden", sagte Reid. Toney arbeite "an einigen Dingen" und werde dabei sein, wenn die Chiefs am Donnerstag mit dem Training für den Super Bowl in knapp zwei Wochen gegen die San Francisco 49ers beginnen.