Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes entschuldigt sich für Ausraster

Nachdem den Kansas City Chiefs ein Touchdown spät im Spiel gegen die Buffalo Bills zurückgepfiffen wurde, rastete der sonst so besonnene Patrick Mahomes aus. Nun entschuldigt sich der zweifache MVP für sein Verhalten.

von Kai Esser

Es waren ungewohnte Bilder, die Patrick Mahomes am Sonntag im nationalen Fernsehen von sich zeigte.

Der 28-Jährige wollte auf die Schiedsrichter losgehen und musste von seinen Teamkollegen zurückgehalten werden. Grund war eine Offside-Strafe gegen Wide Receiver Kadarius Toney, die seinen Touchdown zur potentiellen Führung negierte. Danach maulte er weiter, ließ seinen Frust beim Handshake mit Bills Quarterback Josh Allen auch an ihm und später dem Medienpodium aus.

Nun entschuldigte sich Mahomes für sein Verhalten. "So kann man natürlich nicht reagieren. Das geht so nicht", bereut der Star-Quarterback sein Auftreten. "So kann ich mich nicht gegenüber Schiedsrichtern verhalten. Gegenüber niemandem in meinem Leben."

"Die schlechteste verdammte Entscheidung, die ich je gesehen habe", hatte der amtierende MVP direkt nach dem Spiel zu seinem Kontrahenten Allen gesagt. Auf der Pressekonferenz forderte er von den Schiedsrichtern, man solle "die Spieler doch einfach spielen lassen."