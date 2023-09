Kansas City Chiefs: Travis Kelce bittet Chris Jones um schnelle Rückkehr - Verteidiger im Holdout

Anzeige

Chris Jones, Defensive Tackle der Kansas City Chiefs, befindet sich weiter im Holdout. Tight End Travis Kelce fleht den Star-Verteidiger nun an, zurück zum Team zu kommen.

Holdouts sind in der NFL keine Seltenheit und ein bewährtes Mittel von Spielern, um bei Vertragsverhandlungen Druck auf ihr Team auszuüben. Genau das macht aktuell auch Defensive Tackle Chris Jones, der sich mit den Kansas City Chiefs noch nicht auf einen neuen Kontrakt einigen konnte.

Nun hat sich Tight End Travis Kelce im "New Heights"-Podcast, den er zusammen mit seinem Bruder Jason betreibt, zu Wort gemeldet und Jones angefleht, den Holdout so schnell wie möglich zu beenden. "Chris, kannst du bitte zurückkommen? Du machst mir wirklich Angst, Mann. Ich kapiere das nicht. Du musst etwas wissen, was ich nicht weiß, weil ich es einfach nicht verstehe", so Kelce.