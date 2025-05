Die Buffalo Bills haben Joey Bosa erst kürzlich unter Vertrag genommen, nun wird der teure Defensive End lange ausfallen. Für Unruhe sorgt auch Running Back James Cook.

Joey Bosa, der Anfang März von den Los Angeles Chargers entlassen und daraufhin von den Buffalo Bills verpflichtet worden war, hat sich eine Wadenzerrung zugezogen.

Laut Bills-Head-Coach Sean McDermott wird der fünfmalige Pro Bowler deshalb "in absehbarer Zukunft" ausfallen. Bosa, der in Buffalo einen Einjahresvertrag über zwölf Millionen Dollar unterschrieben hat, wird nicht mehr an den OTAs teilnehmen.

Frühestens im Training Camp des NFL-Teams, das am 24. Juli beginnt, soll Bosa wieder auf dem Platz stehen. Der Star-Verteidiger, der am 11. Juli seinen 30. Geburtstag feiert, gilt als verletzungsanfällig, was auch zu seiner Entlassung in L.A. beitrug.

Nachdem die letzten drei Spielzeiten Bosas von Verletzungen geprägt waren, hatte der ältere Bruder von Nick Bosa gehofft, in Buffalo wieder an seine alte Leistungsstärke anknüpfen zu können. Nun muss er direkt einen Rückschlag einstecken.

Im Training der Bills fehlte außerdem James Cook. Der Running Back hofft auf einen neuen Vertrag und will offenbar Druck auf die Franchise ausüben. Hier könnte sich eine weitere Baustelle für die Bills auftun.