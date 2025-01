Und dieser erwies sich im Kampf um den Einzug in den Super Bowl als äußerst hilfreich. Sechs Catches für 85 Yards und einen Touchdown brachte er auf das Scoreboard, dazu 16 Rushing Yards. Neben Worthy und Star-Quarterback Patrick Mahomes hatten auch die Schiedsrichter mit zwei strittigen Szenen zugunsten der Chiefs ihren Anteil am Super-Bowl-Einzug der amtierenden Champions.

In der letztjährigen Talenteziehung hatten die Bills ursprünglich den 28. Pick, tradeten diesen aber zu den Kansas City Chiefs, welche sich an besagter Position Worthy schnappten.

Vor dieser Partie dürfte Xavier Worthy besonders motiviert gewesen. Im Championship Game der AFC trafen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Kansas City Chiefs und die Buffalo Bills aufeinander. Für den Rookie-Receiver war es das Aufeinandertreffen mit dem Team, welches im vergangenen NFL Draft auf ihn verzichtete.

Worthy mit Seitenhieb gegen die Bills

Nach der Partie, die die Chiefs knapp mit 32:29 für sich entscheiden konnten, konnte sich der Youngster einen Seitenhieb in Richtung des Gegners nicht verkneifen. "Ich habe es schon einmal gesagt: Sie haben mich übergangen, das ist ihr Pech", sagte er im Interview mit "KCTV5".

Die Bills hatten von den Chiefs im Gegenzug den 32. Pick erhalten, diesen dann aber an die Carolina Panthers abgegeben und erst in Rund zwei an Position 33 Wide Receiver Keon Coleman augewählt. Dieser hatte im Spiel gegen die Chiefs übrigens nur einen Catch für zwölf Yards.