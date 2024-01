Las Vegas Raiders: Maxx Crosby kritisiert Entscheidung für McDaniels und droht mit Trade

Mike Vrabel (zuletzt Head Coach der Tennessee Titans)

Vrabel wurde nach einer enttäuschenden Saison von den Titans entlassen, doch in seinen ersten vier Spielzeiten verbuchte er eine Bilanz von 41-24 und führte die Franchise zu drei Playoff-Teilnahmen, einmal sogar in das AFC-Championship-Game. Nach der Saison 2021 wurde er zum "Coach of the Year" ernannt. Er dürfte für die Seahawks eine Überlegung wert sein. © AFP/GETTYIMAGES/SID/Wesley Hitt