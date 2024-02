Anzeige

Die Los Angeles Chargers haben mit Justin Herbert einen der besten Quarterbacks der NFL. Der neue Offensive Coordinator Greg Roman will seinen Fokus trotzdem auf das Laufspiel setzen.

Von Chris Lugert

Trotz der Qualitäten von Quarterback Justin Herbert setzt der neue Offensive Coordinator der Los Angeles Chargers in der kommenden Saison vor allem auf ein starkes Laufspiel. Dieses soll auch Herbert entgegenkommen.

"Könnt Ihr Euch Justin Herbert mit einem großartigen Laufspiel vorstellen?", fragte Greg Roman in einer Gesprächsrunde mit Reportern: "Wir wissen es noch nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das ist die Vision."

Der Plan: Durch ein dominantes Laufspiel soll Herbert im Passspiel mehr Freiheiten und Möglichkeiten bekommen, da sich die gegnerischen Defenses vor allem darauf konzentrieren müssen, den Lauf der Chargers zu stoppen.

"Ich glaube, in dieser Liga kann man die Defense wirklich diktieren, wenn man einen starken Laufangriff hat", sagte Roman. Das würde auch den gegnerischen Defensive Coordinators das Leben schwerer machen. "Wenn sie gegen ein wirklich gutes Laufteam spielen, kommen sie ein bisschen ins Schwitzen. Sie schlafen in der Woche ein bisschen weniger", so Roman weiter.