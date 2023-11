Miami Dolphins: Neuzugang träumt von Super Bowl 

Jason Pierre-Paul: "Können einen Super Bowl gewinnen"

"Wir werden Gas geben! Ich habe Coach McDaniel gesagt, dass es für mich eine gute Möglichkeit ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Ich weiß, dass die Jungs das schaffen können. Wir werden jetzt alle Puzzle-Stücke zusammenfügen", wird der Neuzugang bei "ProFootballTalk" zitiert.

Pierre-Paul gewann bereits zwei Super Bowls in seiner NFL-Karriere, in der Saison 2011/12 mit den New York Giants und in der Saison 2020/21 mit den Tampa Bay Buccaneers. In seiner Karriere sammelte er bisher 96,5 Sacks.