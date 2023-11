Anzeige

Beim Sieg der Dolphins gegen die Jets verletzt sich Linebacker Jaelan Phillips schwer. Miami bereitet sich bereits auf den Worst Case vor.

Eigentlich hatten die Miami Dolphins im ersten Black-Friday-Game der NFL-Geschichte reichlich Grund zur Freude. Mit 34:13 gewannen sie bei den New York Jets, mit 8:3 steht die Franchise souverän auf Rang eins der AFC East.

Dennoch erlebten die Gäste im MeLife Stadium schlimme Momente. Ende des vierten Viertels ging Dolphins-Linebacker Jaelan Phillips ohne Kontakt eines Gegenspielers zu Boden und musste im Anschluss auf einem Wagen in die Umkleidekabine gebracht werden.

An der Line of Scrimmage verletzte sich Phillips im Moment des gegnerischen Snaps beim Loslaufen. Auf TV-Bildern war ein deutlich sichtbares Zucken in der Wade des rechten Unterschenkels zu sehen, der Moment der Verletzung.

Zwar steht die offizielle Diagnose noch aus, optimistisch war bei den Dolphins nach der Partie aber niemand. "Es ist seine Achillessehne – es sieht nicht gut aus", erklärte Head Coach Mike McDaniel, der die Momente, als Phillips vor seinem Abtransport auf den Wagen geholfen wurde, als "emotional" beschrieb.