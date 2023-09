"Michael Oher entdeckte diese Lüge zu seinem Leidwesen und seiner Verlegenheit im Februar 2023. Damals erfuhr er, dass die Vormundschaft, der er zugestimmt hatte, um ein Mitglied der Tuohy-Familie zu werden, ihm in Wirklichkeit keine familiäre Bindung zu ihr verschaffte", so die Klage weiter.

"Die Lüge von Michaels Adoption ist eine Lüge, mit der sich Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten von Michael Oher bereichert haben", heißt es in Ohers Klage laut "ESPN".

Oher, der ehemalige Offensive Tackle der Baltimore Ravens, verklagte die Familie Tuohy mit der Behauptung, sie hätten ihn um die Einnahmen aus dem Blockbuster-Film "The Blind Side" betrogen. Er habe demnach erst Anfang des Jahres erfahren, dass er unter einer Vormundschaft stehe, anstatt adoptiert gewesen zu sein.

Michael Oher, ist von seiner gesetzlichen Vormundschaft bei Sean und Leigh Anne Tuohy befreit. Richterin Kathleen Gomes hat diese am Freitag für aufgehoben.

Tuohys: "Nie die Absicht Oher zu adoptieren"

Ein Anwalt der Tuohys sagte letzten Monat, dass sie die Vormundschaft beenden würden. "Es bestand nie die Absicht, ihn zu adoptieren", schrieb die Familie Tuohy Anfang des Monats in einem gerichtlichen Antrag.

In der Akte heißt es, dass sie Oher "im umgangssprachlichen Sinne" als ihren Sohn bezeichneten und nie beabsichtigten, dass sie diese Erwähnung mit rechtlichen Implikationen betrachtet würde.

"Tatsächlich hatten sie immer das Gefühl, dass der Kläger wie ein Sohn war, und haben dies gelegentlich ausgenutzt, jedoch nicht im rechtlichen Sinne", heißt es in der Akte weiter.

Die Tuohys sagten in den rechtlichen Unterlagen auch, dass Oher ein Fünftel des Erlöses von "The Blind Side" erhalten hätte, also den gleichen Betrag wie Sean, Leigh Anne und ihre beiden leiblichen Kinder.

Sean Tuohy erzählte dem "Daily Memphian", dass die Vormundschaft im Jahr 2004 nur deshalb ins Leben gerufen wurde, um sicherzustellen, dass Oher College-Football spielen und diese zu jedem Zeitpunkt beenden könne.