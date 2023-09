Anzeige

Nach verstörenden Auftritten in den sozialen Medien soll Chandler Jones am Donnerstag von der Polizei in Las Vegas in Gewahrsam genommen worden sein. Grund sei ein Verstoß gegen eine Schutzanordnung.

Wie das Portal "TMZ" meldet, ist Chandler Jones am Donnerstag in Las Vegas verhaftet worden. Dem Bericht zufolge soll der Pass Rusher der Las Vegas Raiders gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen haben.

Daraufhin habe die Polizei reagiert und den 33-Jährigen abgeführt, der sich dabei wohl kooperativ verhalten haben und derzeit immer noch im Clark County Detention Center in Nevada hinter Gittern sitzen soll.

Der frühere Super-Bowl-Sieger fehlt den Raiders seit dem 5. September wegen eines angeblichen Streits über seinen Zugang zu den Räumlichkeiten des Vereins.

Jones fiel seitdem immer wieder mit verstörenden Auftritten in den sozialen Medien auf, die in der NFL-Welt Sorgen um seine mentale Gesundheit auslösten.

Unter anderem behauptete er, zu einem Aufenthalt in einer Psychiatrie gezwungen worden zu sein und gegen seinen Willen Medikamente nehmen zu müssen.