Head Coach Mike McCarthy von den Dallas Cowboys muss sich am Mittwoch einer Operation unterziehen. Doch schon am Wochenende gegen die Philadelphia Eagles will er wieder an der Seitenlinie stehen.

Am Mittwochmorgen klagte McCarthy über akute Bauchschmerzen. Eine Untersuchung kam zur Diagnose: akute Blinddarmentzündung. Der 60-Jährige muss unters Messer, und das unmittelbar vor dem NFC-Kracher gegen die Philadelphia Eagles in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Noch am Mittwochnachmittag Ortszeit wird die Blinddarm-Operation durchgeführt. Verläuft alles nach Plan, kann McCarthy noch am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen. Laut eines Statements der Cowboys "freut er sich darauf, am Sonntag wieder zu coachen".

Bis McCarthy wieder das Training leiten kann, wird er von Offensive Coordinator Brian Schottenheimer, Defensive Coordinator Dan Quinn und Special Teams Coordinator John Fassel vertreten.