Breece Hall (New York Jets)

Fällt nach Aaron Rodgers der nächste wichtige Offensivspieler bei den Jets aus? Die Franchise aus New York deklarierte Running Back Breece Hall vor dem schweren Auswärtsspiel bei den Dallas Cowboys als "questionable". Sein Einsatz wird sich damit erst am Spieltag selbst entscheiden. Hall war gegen die Buffalo Bills für 127 Yards gelaufen. © 2023 Getty Images