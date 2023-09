Anzeige

Die Philadelphia Eagles haben auch das zweite Saisonspiel gewonnen und besiegten die noch sieglosen Minnesota Vikings mit 34:28.

Die Vikings konnten den Rückstand 1:10 Minuten vor Spielende bis auf sechs Punkte verkürzen. Nach einem misslungenen Onside-Kick ließ die Defense kein First Down zu, sodass sie sieben Sekunden vor Spielende sogar noch einmal in Ballbesitz kamen. Doch der tiefe Pass von Quarterback Kirk Cousins fand nicht ihr Ziel.