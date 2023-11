Und weiter: "Ich bin immer noch sauer. Ich bin immer noch enttäuscht. Aber dann geht man wieder zu all den Dingen zurück, die man kennt. Ich kann es nicht ändern. Du musst vorwärts gehen. Das ist es, wozu wir uns verpflichten, wenn wir zwischen die weißen Linien treten."

"Es gehen einem viele Gedanken durch den Kopf und einer davon war: 'Ist es das letzte Mal, dass ich Football spiele?'. Jetzt, nach ein paar Wochen, kann ich sagen: Nein, ist es nicht. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel zu schreiben und bin gespannt, was Gott mit mir vorhat", so Cousins, der seit 2018 bei den Vikings spielt.

Nun hat sich der 35-Jährige erstmals seit seiner schweren Verletzung gegenüber den Medien geäußert, einen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben und auf seine ungewisse Zukunft vorausgeschaut.

Der Spielmacher zog sich Ende Oktober im Spiel gegen die Green Bay Packers einen Achillessehnenriss zu , in der laufenden Spielzeit wird er nicht mehr zum Einsatz kommen.

Minnesota Vikings: Kirk Cousins wird im März 2024 Free Agent

Cousins' Vertrag in Minnesota läuft nach der Saison 2023 aus, im März wird er zum Free Agent, falls er nicht zuvor verlängern sollte. Zwar kündigte er bereits Gespräche an, allerdings erst zu gegebener Zeit.

"Wir müssen uns in dieser Saison auf so vieles konzentrieren. Die Jungs spielen so gut, und darauf müssen wir uns wirklich konzentrieren", lenkte Cousins den Fokus auf andere Dinge, machte aber klar, dass ein Austausch "stattfinden" werde.