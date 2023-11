Minnesota Vikings schreiben mit Quarterback Josh Dobbs am Saison-Märchen: "Den Stift in der Hand"

Es gab einen Moment in der Saison, der für die Minnesota Vikings ein Wendepunkt gewesen sein könnte. Head Coach Kevin O'Connell erinnert sich gut an ihn.

Und das, obwohl er bei seinem Debüt nicht einmal alle Namen seiner Mitspieler kannte, geschweige denn das komplette Playbook. "Das ist so, als ob man das ganze Jahr über Spanisch gelernt hat, dann am Mittwoch auftaucht und jemand einem sagt, dass man am Sonntag eine Prüfung in Französisch hat", sagte er über die Aufgabe.

Dobbs habe buchstäblich in der Facility gewohnt und durchlief seinen normalen Prozess, "während wir ihm zeigen konnten, wie wir Dinge machen, wie wir versuchen, seine Fähigkeit, schnell zu spielen, zu verbessern und ihm gleichzeitig wirklich gute Spielzüge zu geben", so O'Connell, der weiß, dass noch Luft nach oben ist.

Trotzdem: "Ich kann gar nicht genug betonen, welche Umstände für ihn in unserer Offensive herrschten, aber ich denke, was diese Woche wirklich besonders war, selbst nach dieser Leistung, war seine Arbeit, wie er sich vorbereitet hat“, sagte O'Connell.

Fraglos hat dabei auch die schnelle Auffassungsgabe geholfen, denn sein Studium in Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität von Tennessee absolvierte er mit einem perfekten Notendurchschnitt.

Noch immer im Kennenlern-Prozess

Denn: "Das Beste daran ist, dass wir uns alle immer noch kennenlernen", sagte O'Connell.

Was der Vikings-Coach aber schon weiß: Dass die Mobilität des neuen Quarterbacks extrem hilft.

"Josh hat uns in zwei Anläufen gezeigt, was Mobilität bedeuten kann - zusätzlich zu dem, was wir offensiv in dieser schwierigen Zeit tun, in der wir versuchen, den Verlust von Kirk zu überwinden", sagte O'Connell.

Während für Cousins die Saison gelaufen ist, könnte Jefferson nach seiner Oberschenkelverletzung allerdings bald sein Comeback feiern, um zusammen mit Dobbs möglicherweise noch ein paar weitere Erfolgskapitel zu schreiben.