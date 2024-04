Minnesota Vikings:   Offensive Coordinator Wes Phillips vorübergehend suspendiert

Anzeige

Im Dezember wurde Wes Phillips betrunken am Steuer erwischt. Nun haben die Minnesota Vikings ihren Offensive Coordinator für drei Wochen suspendiert - zu einem durchaus schwierigen Zeitpunkt.

Eine Autofahrt im betrunkenen Zustand Anfang Dezember hat für Wes Phillips nun auch berufliche Konsequenzen.

Der Offensive Coordinator der Minnesota Vikings wurde am Dienstag von der Franchise für drei Wochen ohne Bezahlung suspendiert.

Phillips war am 8. Dezember von einer Polizeistreife wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf einer Straße in Minneapolis angehalten worden, bei der Kontrolle hatten die Polizisten einen Alkoholwert von 1,0 Promille festgestellt. Erlaubt wären aber nur 0,8 Promille gewesen, der Vikings-OC wurde für kurze Zeit in Gewahrsam genommen.

Trotz dieser Ordnungswidrigkeit coachte der 45-Jährige die Offense der Vikings bis zum Saisonende weiter, im Februar bekannte er sich der Fahrlässigkeit am Steuer für schuldig.