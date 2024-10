Jared Allen ist fünfmaliger Pro Bowler, zweimaliger Sack Leader der NFL, sehr bald wohl Mitglied der Pro Football Hall of Fame und eine lebende Legende der Minnesota Vikings. Vor dem NFL London Game gegen die New York Jets erklärt der 42-Jährige bei ran die Stärken der Vikings-Defense und verrät, wovon er bei International Games immer "schockiert" war.

Allen: Er ist dazu ja auch ein verlässlicher Blocker. Man muss ihn auf jeden Fall immer im Auge haben. So ähnlich wie bei einem Dual-Threat-Quarterback wie Lamar (Jackson, Anm. d. Red.) oder Josh Allen. Du versuchst als Pass Rusher immer, so schnell wie möglich zum Quarterback durchzukommen. Aber wenn er bei einem Pass eine Option mehr hat, wenn die Receiver gedeckt sind, kann er leichter den Ball loswerden. Dann läuft du als Pass Rusher oft ins Leere.

Allen: Zu hundert Prozent. Diese Jungs haben bisher in jedem Spiel dominiert. Ich weiß, wie frustrierend es ist, als Pass Rusher nicht an den Quarterback heranzukommen. Das macht dich wirklich wahnsinnig (lacht). Der Schutz für Darnold bisher war wirklich herausragend. Es hilft ihnen sicher, dass sie in dieser Formation schon ein paar Jahre zusammenspielen.

Allen: Ich glaube, die Defenses haben sich nicht so großartig verändert. Die Formationen sind immer noch die gleichen. Ich glaube, die Spieler haben sich verändert. Sie sind viel schneller. So sieht es zumindest aus. Und alle können gefühlt alles spielen. Früher gab es Spezialisten gegen den Pass und gegen den Lauf. Ich könnte heute nicht mehr mitspielen, das ist sicher (lacht).

ran: Sie waren in Ihrer Karriere außerdem bei den Chicago Bears und den Carolina Panthers. Die Bears sind kommende Woche in London, die Panthers im November in Deutschland. Die Chiefs waren letztes Jahr in Deutschland. Was halten Sie von den International Games und der Expansion der NFL in immer mehr Länder?

Allen: Ich finde es großartig. Schau nur, wie viel Spaß es hier macht, wie viele Leute da sind! Als ich das erste Mal in London gespielt habe, war ich schockiert, wie viele Fans da waren, wie viele unterschiedliche Trikots man gesehen hat. Das bin ich eigentlich immer noch. Aber es war eines der besten Erlebnisse überhaupt. Seitdem komme ich immer wieder gerne her.

ran: Noch eine letzte Frage: Warum haben Sie als Rückennummer eigentlich immer die 69 getragen?

Allen: Das hatte keine tiefergehende Bedeutung, versprochen (lacht).