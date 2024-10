DeVonta Smith (Philadelphia Eagles)

Erschreckende Szenen beim Gastspiel der Eagles in New Orleans in Woche 3. Philadelphias Receiver DeVonta Smith wurde von zwei Verteidigern in die Zange genommen und mit einem Helmet-Hit so hart getroffen, dass er seinen Helm verlor. Smith blieb benommen liegen und musste mit einer Gehirnerschütterung das Feld verlassen. In Woche 4 konnte er nicht spielen, sein Status für Woche 5 ist unklar.