Paukenschlag in New York. Die Jets trennen sich vom Head Coach. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Die New York Jets haben " Head Coach Robert Saleh entlassen, das gab die Franchise am Dienstagnachmittag offiziell bekannt.

"Heute Morgen habe ich Robert Saleh darüber informiert, dass er nicht länger Head Coach ist", wird Jets-Owner Woody Johnson in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich habe ihm für dreieinhalb Jahre lange harte Arbeit gedankt und wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste."

Für Johnson sei es jedoch der richtige Zeitpunkt gewesen, diese "schwierige" Entscheidung zu treffen und einen anderen Weg einzuschlagen. "Wir sind derzeit nicht da, wo wir stehen möchten."

Saleh, der im Jahr 2021 eingestellt wurde, hat eine Bilanz von 20-36. In den ersten fünf Spielen der Saison war er nicht in der Lage, mit Quarterback Aaron Rodgers Erfolg zu finden. Salehs Vertrag im Big Apple wäre noch ein Jahr gelaufen.

Zuletzt setzte es für New York beim London Game eine 17:23 Niederlage gegen die Minnesota Vikings.

Salehs Nachfolger ist bereits bekannt. Bis zum Saisonende soll vorerst Defensive Coordinator Jeff Ulbrich als Interimscoach agieren.

Der einstige Linebacker der San Francisco 49ers wird beim Monday Night Game der Jets gegen die Buffalo Bills bereits als neuer Head Coach an der Seitenlinie stehen.

"Er ist ein tougher Coach und wird von den Spielern und dem gesamten Team respektiert", so Johnson. Seit 2021 ist Ulbrich in den Diensten der Franchise als Defensive Coordinator tätig. "Ich bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Staff das meiste aus diesem talentierten Team herausholen wird und die Ziele erreicht, die wir uns in dieser Offseason gesetzt haben."