Die Saison 2023 ist für die New England Patriots um Head Coach Bill Belichick zum Vergessen. Mit einer Niederlage gegen die New York Jets in Woche 18 würde der Trainer gar zwei Negativrekorde einstellen.

Die Situation rund um die New England Patriots ist aktuell alles andere als zufriedenstellend.

Mit einer Bilanz von 4-12 steht die Franchise aus Foxborough auf dem vierten Platz der AFC East, die Playoffs sind schon lange außer Reichweite. Immerhin: So hoch wie im kommenden Draft pickten die Patriots seit Jahren nicht.

Das dürfte für Head Coach Bill Belichick, dessen Trainerstuhl durchaus wackeln soll, aber nur ein kleiner Trost sein. Und sollte in Woche 18 noch eine Niederlage gegen die New York Jets (am Sonntag ab 19 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) folgen, würde der 71-Jährige gar noch zwei Negativrekorde einstellen, auf die er vermutlich gerne verzichten würde.

Eine Pleite gegen den Division-Rivalen wäre die 165. Regular-Season-Niederlage für Belichick. Diese Marke "schafften" bislang nur Dan Reeves und Jeff Fisher.

Bezieht man die Playoffs mit ein, steht Belichick bei 177 verlorenen Spielen. Auch hier ist der wenig ruhmreiche erste Platz nur eine Niederlage entfernt, dort steht aktuell noch Tom Landry.