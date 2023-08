New England Patriots: So viel muss Ezekiel Elliott für sein Geld tun

Davante Adams (Las Vegas Raiders)

Trainingsschock für die Las Vegas Raiders! In einer gemeinsamen Übungseinheit mit den San Francisco 49ers blieb Wide Receiver Davante Adams nach einem Zusammenprall liegen. Der Star-Spieler verletzte sich am Knie und musste die Trainingseinheit frühzeitig beenden. Head Coach Josh McDaniels gab ein wenig Entwarnung, es handelte sich in erster Linie um eine Vorsichtsmaßnahme, die Verletzung sei nicht gravierend. © USA TODAY Network