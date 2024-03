NFL: New England Patriots wollten wohl Buccaneers-Receiver Mike Evans verpflichten

Vor der Vertragsunterzeichnung hatte sein Berater betont, dass der Star-Receiver mit keinem Rookie-Quarterback arbeiten wolle und nur mit einem Contender den Super Bowl anviesieren würde. Beides waren Argumente, die deutlich gegen New England gesprochen haben dürften.

Wie "The Athletic" nämlich vermeldet, sollen die Patriots auf der Suche nach einem Star-Receiver auch Evans ins Visier genommen haben.

Seit der Wide Receiver 2014 in die NFL kam, steht er für das Team aus Florida auf dem Platz. Laut "ESPN" wird er das auch die kommenden zwei Jahre tun. Er hätte aber wohl auch nach Foxborough gehen können.

Die New England Patriots hatten anscheinend Interesse daran, Mike Evans unter Vertrag zu nehmen. Der Wide Receiver entschied sich jedoch gegen die Pats und für die Tampa Bay Buccaneers.

New England Patriots wohl auch mit Interesse an Baker Mayfield

In der vergangenen Saison knackte der 30-Jährige zum zehnten Mal in zehn Jahren die 1.000 Receiving Yards, mit 13 Touchdowns in der Regular Season stellte der Pro Bowler zudem einen persönlichen Rekord auf.

Neben Evans, der nach der Saison 2023 Free Agent geworden wäre, soll auch Quarterback Baker Mayfield eine Option für New England sein. Laut "The Athletic" ist eine Verpflichtung des Spielmachers aber unwahrscheinlich und auch beim ersten Pick von 2018 deutet sich wohl eine Rückkehr zu den Bucs an.