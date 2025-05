NFL - Cincinnati Bengals: Holdout! Top-Rookies nehmen nicht am Minicamp teil

Ärger bei den Cincinnati Bengals. Zwei der im Draft gepickten Rookies nehmen aufgrund eines Holdouts nicht am Minicamp teil.

Am Freitag startete das Rookie-Minicamp der Cincinnati Bengals – und das mit weniger Spielern als angenommen.

Denn die beiden Top-Picks des NFL-Teams aus dem Draft standen nicht auf dem Feld, nur vier von sechs Spielern waren aktiv.

Ihr Erstrundenpick, Edge Rusher Shemar Stewart, und ihr Zweitrundenpick, Linebacker Demetrius Knight Jr., standen derweil nur an der Seitenlinie.

Nach der Einheit brachte Head Coach Zac Taylor Licht ins Dunkel: "Sie arbeiten sich gerade durch ihre Verträge", sagte er vor US-Journalisten.

Erstrundenpick Stewart wurde in der Folge deutlicher: "Ich habe einfach beschlossen, diese Papiere nicht zu unterschreiben", erläuterte er seinen Holdout. "Ich hasse es, an der Seitenlinie zu stehen und allen anderen bei der Arbeit zuzusehen", so der Rookie.