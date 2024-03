Anzeige

Trotz ihres hohen Picks im kommenden Draft sind die New England Patriots wohl auf der Suche nach einem erfahrenen Quarterback. Dabei soll Baker Mayfield von den Tampa Bay Buccaneers in ihr Visier geraten sein.

Obwohl die New England Patriots im Besitz des Nummer-drei-Picks im NFL Draft 2024 sind, haben sie wohl Interesse an einem erfahrenen Quarterback. Dieser soll in der Free Agency gefunden werden. Laut Jeff Howe von "The Athletic" sind die Patriots "sehr scharf" auf den Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield.

Howe hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Patriots Mayfield verpflichten werden. Gründe dafür sind New Englands Draft-Position, Gerüchte, dass die Buccaneers und die Atlanta Falcons ebenfalls an Mayfield interessiert sind, und Hochrechnungen, dass Mayfields nächster Vertrag 120 Millionen Dollar wert sein könnte.

Mayfield erzielte im vergangenen Jahr Karrierebestwerte mit 4.044 Passing Yards und 28 Touchdowns bei 17 Starts für die Buccaneers, bei denen er nur für ein Jahr unterschrieben hatte.

Rick Stroud von der "Tampa Bay Times" erwartet nun, dass die Buccaneers ihren Franchise Tag nicht für Mayfield verwenden werden. Laut ihm soll Safety Antoine Winfield Jr. mit dem Tag ein weiteres Jahr an die Franchise aus Florida gebunden werden.

Der Journalist schrieb im Februar, dass die Tampa Bay Buccaneers versuchen wollen, Mayfield zu halten, aber sie zögern, einen Franchise Tag zu verwenden, der das Team 2024 mindestens 36,3 Millionen Dollar kosten würde.