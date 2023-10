New England Patriots: Ist die Ära von Bill Belichick am Ende?

Eigentlich galt der 71-Jährige in New England immer als unantastbar. Doch ist er das wirklich noch?

Nach vier Niederlagen zu Saisonbeginn, darunter zwei katastrophalen Pleiten gegen die Dallas Cowboys (3:38) und die New Orleans Saints (0:34), wird die Kritik an Bill Belichick immer größer.

Seit mittlerweile 23 Jahren ist Bill Belichick Head Coach der New England Patriots. In diesen 23 Jahren holte er mit der Franchise sechs Super-Bowl-Titel und begründete zusammen mit Quarterback-Legende Tom Brady eine der wohl größten Dynastien im nordamerikanischen Profisport.

Geht die Ära von Bill Belichick bei den New England Patriots zu Ende? Nach dem katastrophalen Saisonstart gerät der 71-Jährige immer mehr in die Kritik.

Glaubt man einem Bericht von "The Athletic", lautet die Antwort ganz klar: Nein!

"Es gibt eine Denke, die besagt, dass Bill Belichick das Recht hat, auf eigenen Wunsch zu gehen, dass der Architekt der größten Dynastie in der Geschichte der NFL so lange in New England trainieren kann, wie er will. Kraft (Besitzer der New England Patriots - Anm. d. Red.) sieht das nicht so", schreibt die üblicherweise gut informierte US-Seite.

Und weiter: "Kraft erinnert die Leute gerne daran, dass er als Patriots-Fan während der dunkelsten Tage der Organisation aufgewachsen ist. Aber das bedeutet nicht, dass er die Geduld hat, noch mehr von ihnen zu ertragen. Bei mehreren Gelegenheiten in den letzten Jahren hat er beklagt, dass das Team in der Post-Brady-Ära keinen Sieg in der Postseason errungen hat. Kraft ist frustriert, wenn nicht geradezu wütend über diesen Mangel an Erfolg."