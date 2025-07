NFL - Tennessee Titans: Quarterback-Rookie Cam Ward kritisiert eigene Offense

"Ich denke, wir sind ziemliches Mittelmaß. Aber am Ende des Tages, beginnt alles mit mir."

Doch viel Euphorie versprüht er in den Interviews vor dem Start der Preseason-Spiele nicht. Zumindest wenn es um die eigene Offense und die vergangenen Trainings geht:

Tennessee Titans: Ward übernimmt Verantwortung

Ward warf in in den vergangenen beiden Trainingseinheiten vier Interceptions. Drei davon allein bei der Einheit am Dienstag. Zwar waren nicht alle Situationen sein Fehler, aber Ward möchte sich steigern: "Ich muss auf die gleiche Ebene mit meinen Receivern kommen. Mehr Video-Material schauen und präziser werden."

In beiden Einheiten hatte die Titans-Defense die Oberhand. Ward hatte Probleme, mehrere Pässe am Stück anzubringen, was normalerweise zu seinen Stärken gehörte. Mit Wide Receiver Calvin Ridley wirkte er harmonisch, mit Jha'Quan Jackson hingegen unsicher.

Titans-Coach Brian Callahan erwartet eine Steigerung in den nächsten Sessions: "So tickt er eben. Ich mag es, wie er auf negatives im Allgemeinen reagiert." Dabei stellt der Trainer noch heraus, dass er die Art und Weise wie Ward die Offense führt, mag.

"Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Aber ich werfe täglich zu 15, 16 verschiedenen Leuten.," so Ward. Daraufhin machte der 23-Jährige Überstunden. Verbrachte Extra-Einheiten mit unter anderem Tyler Lockett oder Xavier Restrepo, so wie Bryce Oliver. Ridley war zuletzt nicht dabei, er erlitt eine kleine Beinverletzung.