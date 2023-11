Und weiter: "Wenn man eine Niederlage einstecken muss, verliert die ganze Organisation, verliert die Fangemeinde, alle sitzen im selben Boot. Und es ist schwer, es richtig zu machen. Und wenn man es richtig macht, sollte man es wirklich zu schätzen wissen, besonders in der NFL."

"Ich glaube, die Patriots haben gerade eine schwierige Phase und spielen nicht mit dem Selbstvertrauen, das sie immer hatten. Ich glaube nicht, dass Coach Belichick jetzt anders coacht als zu der Zeit, als wir noch ungeschlagen waren", so der "GOAT".

In seinem "Let's Go"-Podcast hat sich der 46-Jährige nun über die Krise bei den Patriots gesprochen und Head Coach Bill Belichick sowie Quarterback Mac Jones ein wenig in Schutz genommen.

Tom Brady hat mit den New England Patriots in seiner Karriere fünf Super-Bowl-Titel geholt. Seit seinem Abgang 2020 läuft es für die einstige Erfolgsfranchise allerdings nicht mehr rund. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Die Krise der New England Patriots wird nach dem Debakel in Frankfurt immer größer. Franchise-Legende Tom Brady hat in seinem Podcast nun über die Situation seines Ex-Teams gesprochen.

Fans der Patriots machen die jüngste Krise der "Pats" vor allem an den schlechten Leistungen von Quarterback Mac Jones fest. Laut Brady könne man derzeit allerdings nicht "mit dem Finger auf nur eine Person zeigen".

Gronkowski mit Rat für Mac Jones

Auch Bradys ehemaliger Teamkollege und guter Freund Rob Gronkowski sprang Mac Jones zuletzt zur Seite und gab dem 25-Jährigen in der "Up and Adams Show" einen Rat mit auf den Weg: "Ich denke, Mac Jones sollte einfach um seine Entlassung bitten. Und wenn sie ihm gewährt wird, sollte er bei den Cleveland Browns unterschreiben und seine Karriere neu starten [...] stell dir das vor, Kay (die Interviewerin; Anm. d. Red.)? Wie unglaublich wäre das denn?"

"Er wird in New England nicht respektiert. Coach Belichick hat all diese Spiele mit ihm gespielt. Bailey Zappe ist nicht einmal annähernd auf dem Niveau von Mac Jones. Man sollte Mac Jones niemals auf die Bank setzen [...] er wird dort einfach nicht respektiert", so Gronkowski.

Jones kam 2021 als 15. Pick des Drafts zu den Patriots und überzeugte in seiner Rookie-Saison und zeigte gute Ansätze. In der letzten und in der laufenden Saison blieb die erhoffte Weiterentwicklung aus.

Es ist unklar, ob Jones nach der Bye-Week weiterhin Starter der New England Patriots sein wird. Head Coach Bill Belichick, der ebenfalls stark in der Kritik steht, wollte sich nach der 6:10-Niederlage in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts nicht festlegen.