Der Absturz von Mac Jones nimmt kein Ende. Jetzt darf er schon nicht mehr mit den New England Patriots trainieren.

von Mike Stiefelhagen

"Bailey Zappe is now in at Quarterback" dürfte bald der meist getweetete Post auf "X" der New England Patriots sein.

Denn wer die "Do Your Job"-Mentalität des Trainers Bill Belichick nicht befolgt, fliegt schnell mal raus oder wird ersetzt.

Aber scheinbar bekommt der viel gescholtene Quarterback Mac Jones gar keine Gelegenheit mehr, seinen Job zu machen.

Denn beim Training am Mittwoch war er nur Zuschauer.

Ein seltsamer Anblick für alle Beteiligten auf dem Trainingsgelände der Patriots in Foxborough. Mac Jones war beim öffentlichen Teil des Trainings anwesend, schaute jedoch nur zu.