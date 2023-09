Anzeige

Die New Orleans Saints haben auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Im Divisions-Duell gegen die Carolina Panthers gab es in einem von beiden Defenses geprägten Spiel ein 20:17. Die Panthers haben als einziges Team der NFC South beide Spiele verloren.

Von Kai Esser

Neu-Quarterback Derek Carr hat mit seinen New Orleans Saints auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Nachdem die Saints in Woche eins die Tennessee Titans mit 16:15 schlugen, gab es in Woche zwei ein 20:17 bei den Carolina Panthers.

Im Gegensatz zu seinem effizienten Auftritt gegen die Titans war Carr bei seinem neuen Team in Charlotte deutlich mehr unter Druck. Von 33 Bällen kamen nur 18 an für 175 Yards an, ein Pass wurde intercepted. Dazu gab es vier Sacks am Neuzugang von den Las Vegas Raiders.

Die einzigen beiden Touchdowns der Saints besorgte Running Back Tony Jones, der den noch gesperrten Alvin Kamara vertritt. Leading Rusher der Saints war Quarterback/Tight-End-Hybrid Taysom Hill mit 75 Yards, Leading Receiver Chris Olave mit 86 Yards bei sechs Catches.