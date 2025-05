Der Spielplan für die NFL-Saison 2025 nimmt langsam Formen an. Jetzt steht die Terminierung von einigen weiteren Partien an. Nach der Verkündung des Auftaktspiels der NFL-Saison 2025 mit dem Gastspiel der Dallas Cowboys beim Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles steht das Datum einiger weiterer Partien bereits fest. Hier alle fixen Entwicklungen in der Übersicht.

+++ 14.05.: Rodgers vs. Fields zum Saison-Auftakt? Jets in Week 1 wohl gegen Steelers +++ Sorgt das vielzitierte NFL-Skript mal wieder für ordentlich Feuer? Wie u.a. Reporter Ari Meirov berichtet, eröffnen die New York Jets ihre Saison in Week 1 gegen die Pittsburgh Steelers. Das besondere daran: Sollte Star-Quarterback Aaron Rodgers sich doch noch den Steelers anschließen, würde er im Season Opener direkt auf seinen direkten Nachfolger bei "Gang Green" treffen: Justin Fields. Der 26-Jährige wechselte in der Offseason 2024 per Trade von den Chicago Bears nach Pittsburgh. Nach der vergangenen Saison zog es Fields dann in den Free Agency nach New York, wo Rodgers gegangen wurde. Ein Duell der beiden Playmaker gegen ihre jeweiligen Ex-Teams sowie den direkten Nachfolger und das auch noch zum Auftakt? Was will man mehr.

+++ 14.05.: Termin für Super-Bowl-Rematch steht wohl fest +++ Der Termin für das Rematch von Super Bowl 59 steht offenbar fest. Wie das "Delaware News Journal" sowie die NFL-Insider Jordan Schultz und Reporter Ari Meirov in Bezug auf liganahe Quellen übereinstimmend berichten, sollen sich die Kansas City Chiefs und der amtierende Champion Philadelphia Eagles bereits in Week 2 erneut begegnen. Die Partie soll demnach am Sonntag, den 14. September, stattfinden. Im heimischen Arrowhead Stadium könnten sich Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und Co. dann bereits frühzeitig in der neuen Saison für die 22:40-Niederlage aus dem vergangenen Super Bowl in New Orleans revanchieren.

+++ 14.05.: Thanksgiving-Gegner der Cowboys steht fest +++ Historisch verankert ist, dass die Dallas Cowboys an Thanksgiving ein Heimspiel austragen. Das wird natürlich auch in diesem Jahr so sein. Jetzt steht auch der Gegner fest, und der hat es in sich. "America's Team" trifft am Donnerstag, den 27. November im Rahmen von Week 13 der neuen NFL-Saison auf die Kansas City Chiefs. Das berichtet ESPN-Mann Adam Schefter. Kickoff des Topspiels ist um 16:30 Uhr Ortszeit, also um 22:30 Uhr MEZ.

+++ 13.05.: Alle International Games in Europa sind bekanntgegeben +++ Die NFL hat die internationalen Spiele bekanntgegeben. Am 28. September treffen die Minnesota Vikings in Dublin (Irland) auf die Pittsburgh Steelers. Im Tottenham Hotspur Stadium von London kommt es am 5. Oktober zum Duell der Minnesota Vikings und Cleveland Browns. Eine Woche später, am 12. Oktober, duellieren sich am selben Ort die Denver Broncos und New York Jets. Am 19. Oktober findet im Wembley Stadium von London das Spiel zwischen den Los Angeles Rams und Jacksonville Jaguars statt. Im Olympiastadion von Berlin kommt es am 9. November zum Duell der Atlanta Falcons und Indianapolis Colts.

Die Washington Commanders und Miami Dolphins bestreiten das Spiel am 16. November im Bernabeu Stadium von Madrid (Spanien). Offen ist lediglich noch, wer in Woche 1 am 5. September in der Corinthians Arena von Sao Paulo (Brasilien) der Gegner der Los Angeles Chargers sind wird. Dies gibt die NFL am morgigen Mittwoch (14. Mai) zusammen mit dem kompletten NFL-Spielplan bekannt.

+++ 13.05.: Steelers gegen Vikings in Irland +++ Die NFL wird am 28. September in Dublin (Irland) zu Besuch sein. Laut einem Tweet von NFL-Insider Dov Kleiman auf "X" treffen dort die Pittsburgh Steelers auf die Minnesota Vikings.

+++ 13.05.: Chiefs empfangen die Broncos am Weihnachtsabend in Kansas City +++ Zum zweiten Mal in Folge spielen die Kansas City Chiefs an Weihnachten. Die Denver Broncos sind in der Weihnachtsnacht in Kansas City zu Gast. Das Spiel wird auf Amazon Prime Video übertragen. In der vergangenen Saison traten sie am 25. Dezember bei den Pittsburgh Steelers an. Die NFL-Übertragung erreichte an Weihnachten hohe Einschaltquoten. Die Liga plant, in Zukunft jedes Jahr zu Weihnachten drei Spiele zu bestreiten. Und zwar unabhängig davon, auf welchen Wochentag Das Fest fällt.

+++ 13.05.: Eagles empfangen Bears im Black Friday-Spiel +++ Die amtierenden Super-Bowl-Champions, die Philadelphia Eagles, kennen bereits drei Spiele ihres Spielplans. Die neueste Bekanntgabe des Spielplans sieht vor, dass die Eagles die Bears am Black Friday, dem 28. November, um 15 Uhr ET empfangen (21 Uhr deutscher Zeit). Das Spiel wird auf Prime Video übertragen. Am 4. September eröffnen die Eagles die Saison mit einem Spiel gegen die Dallas Cowboys. Am Samstag in Woche 16 treffen die Eagles in Washington auf die Washington Commanders.

+++ 12.05.: Doppelspieltag am Samstag in Week 16 +++ So kommt es in Woche 16 zu einem Samstags-Doppelpack. Am 20. Dezember empfangen die Washington Commanders die Eagles, außerdem sind die Green Bay Packers bei den Chicago Bears gefordert. Alles zur NFL auf ran.de Kurz vor Weihnachten gibt es für die Fans also zwei Divisions-Duelle. Die Commanders und die Eagles duellieren sich in der NFC East und trafen in den vergangenen Playoffs im NFC Championship Game aufeinander. Die Bears und die Packers wiederum pflegen eine jahrzehntelange Rivalität innerhalb der NFC North. Der komplette Spielplan für die kommende Saison wird nach deutscher Zeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verkündet. Bereits am Dienstag werden die Paarungen für die insgesamt sieben International Games veröffentlicht.