NFL: New York Giants planen laut Insider nicht mehr mit Daniel Jones

Daniel Jones unterzeichnete vor ziemlich genau einem Jahr einen Mega-Vertrag bei den New York Giants. Nun gibt es offenbar erste Anzeichen für eine Trennung.

von Oliver Jensen

Es gab in der Öffentlichkeit viel Unverständnis, als die New York Giants im März 2023 Daniel Jones einen Mega-Vertrag über vier Jahre und 160 Millionen US-Dollar (weitere 35 Mio. Dollar als Boni möglich) unterzeichnen ließen.

Der Quarterback hatte 2022 zwar eine ordentliche Saison gespielt und die Giants in die zweite Runde der Playoffs geführt. Allerdings blieb der Nummer-6-Pick des NFL Draft 2019 in den drei Spielzeiten zuvor hinter den Erwartungen zurück. Und selbst in der Saison 2022 war seine Leistung eher solide als überragend.