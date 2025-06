Die Cleveland Browns denken offenbar ernsthaft darüber nach, mit vier Quarterbacks in die Saison zu gehen. Die kommende Spielzeit könnte zu einem Casting werden.

Welche Strategie verfolgen die Cleveland Browns auf der Quarterback-Position? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, die Franchise aus Ohio sorgte zuletzt mit einigen Personalentscheidungen für Verwunderung.

Im diesjährigen NFL-Draft wählten die Browns in der dritten Runde an Position 94 Dillon Gabriel aus und in Runde fünf an Position 144 den tief gefallenen Shedeur Sanders.

Kenny Pickett wurde im März von den Philadelphia Eagles verpflichtet, im April wurde der Veteran Joe Flacco unter Vertrag genommen. In Abwesenheit des erneut an der Achillessehne verletzten Deshaun Watson sollte das Quartett im Sommer um zwei oder drei Plätze im 53-Mann-Roster für die kommende Saison kämpfen, so war die allgemeine Annahme.

Doch nun könnte alles ganz anders kommen, die Browns könnten mit allen vier Quarterbacks in die Saison gehen. Einem Bericht von "cleveland.com" zufolge gibt es diese Überlegung, da alle vier Signal Caller zusammen den Cap Space gerade einmal mit 7,6 Millionen Dollar belasten und dies auch mit Blick auf die Zukunft Sinn machen könnte.