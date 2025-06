General Manager James Gladstone bestätigt, dass der Top-Pick der Jags auch ein ganzes Spiel in Offense und Defense bestreiten könnte. Hunter soll der erste echte Two-Way-Player in der NFL seit vielen Jahren werden.

In der Anfangszeit der NFL waren "Two-Way-Players" in fast jedem Team zu finden, in den letzten 30 Jahren sind sie fast völlig verschwunden.

Deion Sanders, der Vater von Browns-Quarterback Shedeur, war einer der letzten, der regelmäßig als Cornerback in der Defense und als Wide Receiver in der Offense auflief.

Vor diesem Hintergrund ist Travis Hunter aktuell eine der spannendsten Personalien in der NFL. Die Jaguars wählten den 22-Jährigen im diesjährigen Draft an zweiter Position aus, nachdem er am College bei den Colorado Buffaloes unter Head Coach Sanders als Two-Way-Player zum Einsatz gekommen war.

Und die Jaguars lassen keine Zweifel daran aufkommen, dass Hunter auch in der NFL auf beiden Seiten des Balles zum Einsatz kommen soll. Unter Umständen auch über die Dauer eines kompletten Spiels.