Wide Receiver Garrett Wilson berichtet von einem emotionalen Gespräch mit Star-Quarterback Aaron Rodgers nach dessen schweren Verletzung.

von Daniel Kugler

Die New York Jets befinden sich nach dem Saison-Aus von Aaron Rodgers weiterhin im Schockzustand.

Während der Star-Quarterback weiterhin schweigt, hat Wide Receiver Garrett Wilson Einblicke zu den Momenten nach dem Verletzungsschock gegeben.

Der 23-Jährige sprach noch während der Partie gegen die Buffalo Bills mit seinem Passgeber.

"In der Halbzeitpause bin ich einfach in den Trainingsraum gegangen, um nach ihm zu sehen und sicherzugehen, dass ich ihn umarme und ihm sage, dass ich ihn liebe", erklärte Wilson gegenüber dem Radiosender "98.7 FM ESPN New York".

Was Wilson dabei unvorbereitet traf: Der viermalige MVP-Quarterback entschuldigte sich für seinen mittlerweile bestätigten Achillessehnenriss.