In Woche eins der laufenden NFL-Saison riss sich Aaron Rodgers die Achillessehne. Doch mit dem damit eigentlich verbundenen Saisonaus will er sich nicht abfinden. Ganz im Gegenteil!

Von Philipp Schmalz

Gleich in Woche eins zog sich Jets-Quarterback Aaron Rodgers einen Achillessehnenriss zu. Trotz der schweren Verletzung hat der 39-Jährige große Pläne.

Vor dem Spiel der New York Jets gegen die Kansas City Chiefs erklärte er in der in der "NBC"-Sendung "Sunday Night Football", dass es sein Plan sei, "nach der Bye-Week in Woche 7 wieder dauerhaft zum Team zurückzukehren".

Sein Ziel sei es zudem noch in diesem Jahr wieder zu spielen. Die normale Ausfallzeit bei einem Achillessehnenriss beträgt normalerweise neun bis zwölf Monate. Eine Rückkehr noch in diesem Jahr würde also einem medizinischen Wunder gleichen.

Auch scheint es ausgeschlossen, dass die NFL-Legende auf den Platz zurückkehrt, wenn die Jets keine Chance mehr auf die Playoffs haben sollten. Nach vier Spielen steht die Franchise derzeit mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen da. Für den Einzug in die Postseason müssen in den kommenden Wochen also endlich ein paar Siege her.