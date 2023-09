Wilsons Verbesserungen sind auch seinen Mitspielern nicht entgangen. "Das wirklich coole ist, dass Zach sich in kurzer Zeit so sehr verbessert hat. Es ist eine großartige Gelegenheit für ihn, der Spieler zu werden, der er werden möchte", sagte Tight End Tyler Conklin.

Diese Planung wurde den Jets zumindest für diese Saison zunichte gemacht. Trotz Wilsons Unerfahrenheit und seinen wenig überzeugenden bisherigen Leistungen haben die New Yorker mit ihm die vermeintlich besten Sieg-Chancen. Denn er ist am besten mit der Offense der Jets vertraut.

New York Jets: Team unterstützt Zach Wilson

Mit dem Touchdown-Pass auf Wide Receiver Garrett Wilson im vierten Viertel, der den Weg zum Overtime-Sieg gegen die Bills in Woche eins ebnete, konnte der junge Playmaker zudem weitere Pluspunkte bei seinen Teamkollegen sammeln und an Ansehen gewinnen.

"NFL Films" veröffentlichte am Mittwoch ein Video, das zeigt, wie die beiden Receiver Wilson und Allen Lazard sowie Coach Hackett den Quarterback an der Seitenlinie nach dem Play bejubelten und ihm Mut zusprachen.

"Mach weiter so, Bruder. Gut gemacht", sagte Garrett Wilson zu seinem Namensvetter. "Genau so, genau so geht das", fügte Lazard hinzu: "Du spürst, dass es jetzt nicht mehr auf deinen Schultern lastet. Jetzt liegt es an ihnen."