San Francisco 49ers: George Kittle hat trotz vieler Abgänge "hohe Erwartungen"

Die San Francisco 49ers haben nach einer enttäuschenden Saison viele Spieler verloren. Tight End George Kittle bliebt hinsichtlich der Saison 2025 dennoch optimistisch.

von Oliver Jensen

Die San Francisco 49ers waren die große Enttäuschung der Saison 2024. Nachdem sie in der Spielzeit 2023 noch den Super Bowl erreichten und erst in Overtime gegen die Kansas City Chiefs verloren hatten, verpassten sie in der Saison darauf mit einer Bilanz von 6-11 die Playoffs. Die Folge war ein größerer Kaderumbruch.